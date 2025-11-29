Киевский политолог назвал «мини-революцией» отставку Ермака

Отставку главы офиса украинского президента Андрея Ермака аналитики, опрошенные The Financial Times , называют «мини-революцией». C начала конфликта не было человека, находившегося ближе к Владимиру Зеленскому, и ничья потеря не могла бы сильнее повлиять на политическую конструкцию в Киеве.

FT подчеркивает, что Ермак часто принимал ключевые дипломатические, политические и военные решения. С 24 февраля 2022 года Зеленский и Ермак почти постоянно жили и работали вместе. Их утро нередко начиналось с совместных тренировок в подвале президентской резиденции.

Бывший руководитель администрации президента Ющенко Олег Рыбачук отмечает, что Зеленский и Ермак были настолько тесно связаны, что «стали одним целым». Теперь, по его словам, украинская система управления вступает в новую фазу, где влияние президента может заметно измениться.

Киевский политолог Владимир Фесенко назвал уход Ермака «мини-революцией» и отметил, что для Зеленского это было «болезненным, но неизбежным решением». По его словам, без Ермака влияние президента внутри страны может ослабнуть.

Некоторые наблюдатели считают, что в перспективе ситуация может даже укрепить позиции Зеленского. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что отставка может усилить президента как внутри страны, так и на международной арене. Ермак, по его словам, был влиятельным, компетентным, но противоречивым, а в окружении Зеленского достаточно молодых специалистов, способных разделить его функции.

Ермак был уволен 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в энергетической сфере. В его доме в тот же день прошли обыски. По данным FT, они связаны с делом «Мидас» — схемой, организатором которой считают бизнесмена Тимура Миндича.

В интервью New York Post Ермак заявил, что собирается отправиться на фронт. Он сказал, что «готов к любым репрессиям», назвал себя честным человеком и подчеркнул, что «служил Украине» и не хочет создавать проблем президенту Зеленскому.