Киевские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из двух областей

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер Украины по развитию территорий и общин Алексей Кулеба.

«Из-за сложной ситуации безопасности приняли решение о принудительной эвакуации более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей», — написал он.

Кулеба добавил, что в Запорожской области эвакуируют 651 ребенка, а в Днепропетровской — 2 463 детей из 40 населенных пунктов.

Кроме того, Координационный штаб по вопросам эвакуации обсудил ситуацию в Черниговской области, где аналогичное решение приняли 30 декабря 2025 года. В трех населенных пунктах из запланированных 14 ее уже завершили, а в 11 еще продолжают вывозить людей.

