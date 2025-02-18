Киевские школьники поставили спектакль об избиении сотрудника ТЦК. Зал ликовал

Школьники в Киеве показали сценку с нападением на сотрудника ТЦК (местный аналог военкомата на Украине). Видео постановки опубликовал начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в Facebook*.

На кадрах видно, как на сцену вышел человек в камуфляжном костюме, к нему подбежал юный актер и ударил по лицу, потом «военком» упал. Зрители в зале смеялись и хлопали.

«Как мы дошли до того, что мобилизация <…> стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? И если в головах украинских детей украинский военный — враг, а „втащить“ ему — проявление героизма, то всем нам — огромная жирная „двойка“», — посетовал Саранцев.

В мае 2024 года украинские власти ощутимо ужесточили меры мобилизации. Сотрудники ТЦК стали вручать повестки всем мужчинам, в том числе многодетным отцам и инвалидам. В некоторых военкоматах у прибывших отбирали телефоны.

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