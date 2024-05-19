В украинских военкоматах начали отбирать телефоны | 360°

Мир 19 мая 2024, 22:10 В украинских военкоматах начали отбирать телефоны Телефоны отобрали у пришедших в Шевченковский ТЦК украинцев Freepik

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У украинцев, приходящих в ТЦК — территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата — отбирают телефоны. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По словам юриста Надежды Шуляк, с этой проблемой столкнулись граждане, посетившие Шевченковский ТЦК в Киеве. Она объяснила, что правоохранители получили жалобы оттуда.

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«Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации. Я думаю, очень скоро будет реакция», — сказала она.

По информации издания, похожая ситуация случилась в еще одном киевском военкомате — Деснянском ТЦК.

Ранее стало известно, что на Украине бумажную повестку, отправленную по адресу, будут считать врученной даже в случае отсутствия получателя по месту жительства. Также сотрудники военкоматов смогут вручать повестки на учебе и работе, в общественных местах и местах массового скопления людей.