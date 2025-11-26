Киевская полиция сообщила о минировании нескольких зданий

В Киеве заминировали суд, где рассматривают дело детектива НАБУ

Полиция Киева получила сведения о минировании нескольких административных зданий. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Речь идет в том числе о здании суда, где рассматривают дело детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

«Есть информация о вероятном минировании ряда объектов в Киеве, в том числе и админзданий различных учреждений», — привело издание заявление полиции.

Журналисты напомнили, что Магомедрасулова арестовали летом 2025 года, когда украинские власти пытались ограничить полномочия НАБУ.

Тогда же сообщалось, что детектива заподозрили в связях с Россией — якобы он продавал партию технической конопли в Дагестан.