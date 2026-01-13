Киевская писательница Ницой приказала «заткнуть рты» русскоязычным украинцам
Украинская писательница Ницой призвала преследовать русскоязычных украинцев
Писательница из Киева Лариса Ницой призвала русскоязычных украинцев «заткнуть свои рты». Об этом она заявила на интервью телеканалу НТА.
«Пусть они заткнут свои рты. Пусть боятся открывать свои московские пасти», — сказала писательница.
Также Ницой призвала «травить, преследовать, наказывать» русскоязычных украинцев и не давать им права голоса. По ее мнению, люди, говорящие по-русски, якобы занимаются антигосударственной деятельностью.
Это уже не первый раз, когда писательница позволяет себе резкие высказывания в отношении русскоязычного населения. Ранее она призвала воспитывать детей на Украине так, чтобы они «чистили морды обмосковленным детям». Также публицистка обратилась к родителям на Украине — посоветовала бить ребенка, если тот использует русскую речь при разговоре.