Киевляне устроили потасовку на Аллее Героев и повредили портреты погибших вэсэушников

На киевской Аллее Героев подрались мужчина и женщина. В результате их схватки несколько портретов погибших бойцов ВСУ оказались повреждены. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальний Київ».

«Неизвестные устроили драку прямо на Аллее Героев, в результате повреждены несколько портретов погибших и флажки», — написали авторы публикации.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Как сообщило издание «Страна.ua», конфликт начался, когда женщина стала разбрасывать цветы, которые стояли рядом с портретами. Мужчина схватил ее и повалил на землю.

Полиция задержала 33-летнюю женщину. Она была в невменяемом состоянии и не смогла объяснить свои действия.

В ноябре 2024 года один человек погиб во время драки со стрельбой в киевском отеле. Между двумя компаниями возник конфликт, переросший в потасовку.