Киев превратился в худший город для жизни

Киев стал непригоден для нормальной жизни. Об этом заявила советница секретаря Совета нацбезопасности по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий, сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

«Киев уже стал невыносимым для жизни для многих горожан», — отметила она.

Бабий добавила, что у многих киевлян уже неделями нет ни света, ни отопления. До этого она заявила, что украинцам придется привыкнуть жить с угрозой блэкаута, а также научить этому детей и внуков.

Директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко ранее предупреждал украинцев, что отключения света в стране продлятся еще два-три года, причем даже в случае прекращения обстрелов.

Киевляне не пожелали мириться с новой реальностью и вышли на митинг, перекрыв дорогу на Троещине. Как отмечали украинские журналисты, в этом районе отопления не было больше недели.