Киева затянуло дымом из-за пожара на складах

Киев затянуло дымом из-за разгоревшегося пожара на складах, расположенных в Киевской области. Об этом написали в телеграм-канале «Политика страны».

Дымом затянуло центр украинской столицы и еще несколько районов, в том числе Деснянский, Днепровский, Оболонский и Подольский.

Огонь разгорелся в помещении площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Также загорелась трава на территории, прилегающей к складам. В тушении пожара принимают участие 22 единицы техники, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В начале марта российская армия нанесла по Киеву сокрушительный удар. Под прицел попали ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4, а также железнодорожные узлы, подстанции. Затем в городе начался сильный пожар — зарево было видно из разных уголков столицы.