Кепка с сердечком и привет от ведьмы. Коломойский отметил день рождения в суде

Украинский олигарх Игорь Коломойский встретил 63-й день рождения в зале суда, куда заявился в кепке с сердечком. Среди его группы поддержки заметили и «главную ведьму Украины» Марию Тихую, сообщил телеграм-канал «ТСН новини/ТСН.ua» .

Бизнесмен встретил свой день рождения в зале суда под аплодисменты и поздравления. Его пришли поддержать друзья.

Коломойский прибыл на заседание в новом костюме и картузике с сердечком. Визит же ведьмы Марии Тихой оказался неожиданностью для всех. Она аплодировала и публично поздравляла олигарха с праздником. Коломойский уже третий раз встречает свой день рождения в СИЗО.

Само заседание продлилось не более 10 минут.

Ранее RT сообщал, что хоть Коломойского и арестовали, но выстроенная им коррупционная система продолжила работать. Будучи в СИЗО, он влиял на политику, используя своих ключевых фигур, в частности, бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского.