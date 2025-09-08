Катастрофа Украины. Экс-премьер Азаров назвал смертельные удары, которыми приговорил себя Киев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у властей могут возникнуть серьезные проблемы, если ослабнет контроль силовых структур. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, нынешняя власть сдерживает протесты и недовольство граждан исключительно при помощи полиции и спецслужб. Азаров предположил, что внутри страны накопилось огромное количество людей, готовых отомстить за такие притеснения.

Политик отметил, что если система контроля ослабнет, число желающих свести счеты с представителями режима резко возрастет, и «мало не покажется» ни президенту Владимиру Зеленскому, ни его окружению.

«Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! Огромное количество. Киевскому режиму мало не покажется», — подчеркнул Азаров.

Политик высказался и о мобилизационном ресурсе Украины. Он заявил, что призвать в армию Киев может порядка 3,5 миллиона украинцев в возрасте от 25 до 60 лет.