Экс-премьер Украины Азаров предрек месть граждан украинским властям
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у властей могут возникнуть серьезные проблемы, если ослабнет контроль силовых структур. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, нынешняя власть сдерживает протесты и недовольство граждан исключительно при помощи полиции и спецслужб. Азаров предположил, что внутри страны накопилось огромное количество людей, готовых отомстить за такие притеснения.
Политик отметил, что если система контроля ослабнет, число желающих свести счеты с представителями режима резко возрастет, и «мало не покажется» ни президенту Владимиру Зеленскому, ни его окружению.
«Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! Огромное количество. Киевскому режиму мало не покажется», — подчеркнул Азаров.
Политик высказался и о мобилизационном ресурсе Украины. Он заявил, что призвать в армию Киев может порядка 3,5 миллиона украинцев в возрасте от 25 до 60 лет.
Грубо говоря, Зеленский может по 350 тысяч мужчин в год продолжать закапывать в могилы и тем самым поддерживать этот военный конфликт. Но это обернется для страны катастрофой, масштабы которой даже трудно себе представить.
Как пояснил политик, с такой смертностью на Украине не останется никого, кто мог бы создавать семьи и воспитывать детей. Он возложил вину за сложившуюся ситуацию на «украинских националистов».
