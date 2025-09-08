Президент Украины Владимир Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт, выбрав глупый и банальный вариант. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

«Ответить Зеленский мог лишь двумя вариантами. Первый — согласиться. И тогда это бы был исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт. Второй, который и он выбрал — глупое и банальное. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения, и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — сказал политический эксперт.

Предложение российского президента Владимира Путина провести встречу в Москве не было пропагандистским трюком, отметил Джаралла. Однако Зеленский отреагировал как шоумен, случайно оказавшийся у власти.

Встреча в Москве могла бы стать прорывом и завершила бы противостояние, но глава киевского режима упустил эту возможность.

В Госдуме отказ Зеленского приехать на переговоры в Москву признали демонстрацией слабости и неспособности принести мир на Украину.