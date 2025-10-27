Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в мире. Об этом заявил в интервью RTVI известный американский журналист Такер Карлсон.

Он отметил, что Путин пользуется огромной популярностью среди мировых лидеров. Его преимущество особенно заметно в Азии, на Ближнем Востоке и даже в странах Запада.

«Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин. Путин словно всемирная знаменитость», — сказал Карлсон.

Журналист подчеркнул, что его слова основаны на личном опыте многочисленных путешествий. По мнению Карлсона, популярность российского лидера объясняется тем, что Путин ставит интересы страны выше своих собственных, в отличие от западных политиков.

Журналист добавил, что позиция Путина по международным вопросам явно отражает российские интересы.

«Конечно, это так и должно быть», — добавил он.

Ранее Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером в мире за десятилетия. Он отметил, что Путин находится у власти уже 25 лет, и его страна стала лучше, а люди счастливее.