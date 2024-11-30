Канцлер Австрии не исключил свой визит в Россию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что приедет в Москву или Киев после появления сигналов о снижении военной активности. Об этом сообщила газета der Standard .

Нехаммер назвал визит в Москву целесообразным в том случае, если снизится напряженность между украинской и российской сторонами.

«До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий», — подчеркнул он.

Канцлер рассказал, что в последний раз встречался с президентом Владимиром Путиным в 2022 году. Он нанес визит в Москву и после личной беседы провел несколько телефонных переговоров. После начала спецоперации Нехаммер с российским лидером не связывался.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стороны могут урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, но для этого Западу следует признать предложение Путина единственным выходом из ситуации. Если украинскую армию продолжат снабжать оружием, основы для переговоров не останется, добавил он.