Политолог Светов: в назначениях Трампа не проявляется интерес к Украине

Эксперт отметил, что все назначения республиканца свидетельствуют об отсутствии интереса будущей администрации к Украине.

«Они все считают, что главные враги США — это Китай, Иран, и на этом надо сосредоточиться. Они думают об одном: как разделаться с Киевом, переложить ответственность за Украину на Европу, и все», — заявил специалист.

По мнению политолога, республиканец планирует изменить подходы к управлению. Основная цель Трампа в данном направлении — сокращение административного аппарата и повышение его эффективности, пояснил эксперт.