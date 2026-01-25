Как живет украинская власть. Депутата Закарпатья поймали в доме из золота

Фото: НАБУ/Telegram

Депутата Береговского районного совета на Закарпатье заподозрили в сокрытии доходов и имущества на общую сумму более 8,3 миллиона гривен. Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области в социальных сетях. 

Власти опубликовали фотографии из особняка чиновника, интерьер которого выполнен в стиле «помпезной роскоши».

Следствие установило, что в декларации за 2022 год народный избранник не счел нужным указать семейный автомобиль Ford Mustang и многомиллионные доходы. 

Особое внимание привлекли махинации с элитным Mercedes-Benz S-Class: депутат купил его за 3,75 миллиона гривен, хотя за все 20 лет его официальной карьеры он заработал меньше 227 тысяч в той же валюте. 

Машину политик перепродал через несколько дней после покупки. Вырученные деньги декларировать он не стал. 

Внимание украинской прессы привлекли снимки полиции из дома подозреваемого. Стены и потолки его жилья оказались покрыты лепниной с позолотой и росписями, комнаты обставлены антикварной мебелью, а внутри обустроен балкон с золочеными перилами.

Депутату предъявили обвинение в умышленном сокрытии активов. 

Ранее НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ростиславу Шурме.

