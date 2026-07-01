Стало известно, как украинцы относятся к возможным переговорам с Россией

Gallup: 66% украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией

Как минимум две трети опрошенных украинцев выступают за начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Исследование провела компания Gallup .

Согласно результатам, 66% жителей Украины считают, что властям необходимо начать переговоры настолько скоро, насколько возможно. В обратном убеждены как минимум 23% опрошенных. Еще 11% не определились со своей позицией.

Компания не привела расчеты статистической погрешности, число опрошенных и даты проведения исследования.

Заместитель главы МИД Александр Грушко сообщал, что для России принципиальная позиция в переговорах — гарантии безопасности для страны.

Президент страны Владимир Путин также заявлял, что Россия готова к прямым мирным переговорам с Украиной, но диалог должен строиться на базе четырех ключевых принципов с учетом нынешней обстановки на земле.