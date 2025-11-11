«Как ты допер?» Фигурант дела НАБУ пожаловался на тяжесть чемодана с 1,6 млн долларов

Фигурант дела НАБУ о коррупции в энергетике пожаловался, что ему сложно нести 1,6 миллиона долларов. Скриншот разговора опубликовало бюро в социальной сети.

Переговоры вели два человека с кличками Шугармен и Решик, настоящие имена неизвестны, но под именем Шугармен мог быть один из братьев Цукерманов, которые вели финансовые дела у соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

«А как ты допер коробку?» — задал вопрос Шугармен.

«Она с ручкой такая. Ну как ноут такой, просто упакованный. И все. Я ж Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6 [млн]. Но 1,6 нести до картины — такое себе удовольствие», — ответил Решик.

При обыске у Миндича обнаружили пачки свеженапечатанных долларов. Украинский бизнесмен сбежал незадолго до начала визита к нему НАБУ. Миндича называют «кошельком» Зеленского.