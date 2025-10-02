Журналист Боуз: деньги для борьбы с наводнениями в Одессе давно похищены

Массовые наводнения в Одессе стали следствием системной коррупции украинских властей, приведшей к полному запустению инфраструктуры. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз своей публикации в социальной сети X .

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение годами игнорировали необходимость модернизации инфраструктуры. Выделенные на противопаводковые работы средства разворовали чиновники.

В среду, 1 октября, в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли уже девять человек.

«Зеленский и его продажная свита публикуют соболезнования в Сети. <…> А деньги, предназначенные для борьбы с наводнениями, давно похищены. Как и все остальное», — отметил журналист.

Боуз подчеркнул, что проблема разрушенной инфраструктуры характерна для всей территории Украины. Систематическое хищение бюджетных средств привело к катастрофическим последствиям для населения.

Ранее бывшая глава отдела Управления образования Днепровской районной администрации Киева Ольга Дроздова оказалась фигуранткой уголовного дела о хищении бюджетных средств.