Японские интернет-пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за ложь о событиях на Украине и потребовали от него капитуляции и проведения выборов. Комментарии с критикой они оставили под публикацией веб-издания Yahoo News Japan .

«Президент Зеленский, действия России — это ответ на атаки украинских дронов по Москве. Вы знаете правду, но продолжаете играть роль жертвы! Вашей пропаганде верит все меньше людей», — написал один из авторов.

Он добавил, что многие замечают ложь Киева и призвал Зеленского организовать выборы и сдаться.

«Западные СМИ крайне предвзяты! Украина ежедневно обстреливает российские города, страдают мирные жители, но их журналисты при этом демонизируют именно Россию», — возмутился другой комментатор.

Третий пользователь отметил, что Украина требует капитуляции от России, в то время как сама проигрывает.

«Это просто абсурдно и нелогично», — подчеркнул он.

«Уже к 2021 году на востоке страны украинские военные убили около 16 тысяч пророссийски настроенных граждан, в том числе и детей. Нельзя забывать о тягостных уроках прошлого», — написал еще один читатель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский, говоря об ударах по российской территории, подтвердил свою стратегию сотрудничества с НАТО в вопросах терроризма.