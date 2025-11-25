«Я предлагаю забыть о 28 пунктах». Ермак отверг план США по мирному урегулированию конфликта

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью порталу Axios , что Киев больше не рассматривает исходный вариант американского мирного плана, который включал 28 пунктов. По его словам, документ остался в прошлом, поскольку ситуация меняется слишком быстро.

«Я предлагаю забыть о 28 пунктах», — сказал он.

Как отмечает Axios, одним из ключевых вопросов, внесенных в обновленный проект, стали новые гарантии безопасности, которые США и европейские союзники якобы готовы предоставить Украине. Ермак заявил, что такие гарантии должны иметь юридически обязательный характер.

Он также подчеркнул, что Киев не намерен удалять из Конституции курс на вступление в НАТО.

Обновленный документ обсуждался с участием американской стороны, однако его финальные формулировки остаются предметом переговоров. Ермак добавил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом 27 ноября, в День благодарения, чтобы подписать американский мирный план. По его словам, украинский лидер хочет обсудить с главой Белого дома и вопрос возможных территориальных уступок — один из самых чувствительных пунктов в будущих договоренностях.