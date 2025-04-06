«Я боюсь, я хочу жить». Трамп напугал иммигрировавших в США украинцев

Действия администрации президента США Дональда Трампа напугали молодых украинцев, которые сбежали из родной страны с начала СВО. Об этом написало издание The Guardian .

«Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — заявил изданию один из молодых украинцев, нашедших убежище в США.

Мужчина заявил, что подал заявку на получение временного иммиграционного статуса в марте этого года, но до сих пор не получил ответа.

Некоторые граждане Украины, которые находятся в США в рамках гуманитарных программ, получили электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Позже ведомство сообщило, что эти уведомления были ошибочными. Неясно, сколько человек получили электронное сообщение, но рассылка вызвала панику среди людей.