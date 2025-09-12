Известный на Украине священник попытался отбиться топором от людоловов ТЦК

Православного блогера и известного на Украине священника Андрея Шимановича задержали при попытке оказать сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, Шимановича остановили в Черкассах и потребовали предъявить документы. Священнослужитель попытался отбиться от людоловов пакетом, в котором лежал похожий на топор предмет.

Также он распылил газовый баллончик в военкомов. Предварительно, при себе Шиманович еще носил пистолет.

Священник оставил в 2024 году перешел в Украинскую православную церковь Московского патриархата, связанную с РПЦ. Православный активист уже находился розыске, теперь против него могут завести дело или отправить на передовую.

Ранее стало известно, что представители ТЦК похитили протоиерея УПЦ Николая Григу на западе Украины.