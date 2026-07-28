Избитая в Польше украинка призвала скрывать родной язык

Жители Польши напали на приезжих в магазине за использование украинского языка. Одна из пострадавших на телеканале TVN призвала соотечественников реже использовать родную речь.

Нападение произошло во Вроцлаве. Трое местных жителей встретили в магазине пару. Девушка и парень общались друг с другом по-украински.

Полякам это не понравилось, и они избили приезжих. Пострадавшие получили сотрясение мозга девушке также наложили швы в область шеи. Она записала видеообращение к украинцам на польском языке, призвав реже демонстрировать национальную принадлежность в чужой стране.

Ранее нападение на украинца из-за национальности произошло в Радоме. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Полицию к месту стычки не вызывали.