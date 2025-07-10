Из-за мощных дождей Львов затопило

Во Львове из-за сильных дождей продолжаются подтопления. В некоторых районах вода поднимается почти до трех метров, и это касается в основном нежилых зон. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

«Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов», — написал он.

Жильцов попросили перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков. По словам мэра, городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее река Ира разлилась в районе Дагомыса. В результате затопило трассу Джубга — Сочи. Последствия непогоды на федеральных дорогах ликвидировали более 70 сотрудников оперативных служб и 33 единицы техники.