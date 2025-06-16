Река вышла из берегов и затопила федеральную трассу в Сочи

Река Ира вышла из берегов в районе Дагомыса. Трассу Джубга — Сочи затопило. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

«Из-за разлива реки Ира затопило въезд в поселок городского типа Дагомыс со стороны Сочи. В Нижней Шаумяновке из берегов вышли ручьи и полностью заблокировали проезд», — поделились местные жители.

Скопление воды зафиксировали на участке Батумского шоссе. Последствия непогоды на федеральных дорогах ликвидировали более 70 сотрудников оперативных служб и 33 единицы техники.

Telegram-канал Mash добавил, что мощные потоки воды сносят автомобили с парковки на Мамайке. Серьезные подтопления произошли также на горных улицах Сочи и в Адлерском районе.

Спустя некоторое время в пресс-службе сочинской администрации сообщили, что движение на Батумском шоссе осуществляется в штатном режиме. Когда залповый ливень прекратился, река вернулась в берега и вода с проезжей части сошла.

«Везде погода сейчас разная. В Адлере уже почти солнце, в Дагомысе погода приходит в норму, в Сочи еще видны разливы воды», — рассказали очевидцы.

Представители регионального главка МЧС предупредили, что штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать до 17 июня включительно. В Сочи и Сириусе ожидаются сильные ливни, гроза, ветер до 18 метров в секунду, резкие подъемы уровня воды на реках и сход селевых потоков малого объема в горной зоне.