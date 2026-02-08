Из-за блэкаута загорелся подъемник на горнолыжном курорте в Буковеле

Из-за перепадов напряжения на горнолыжном курорте в Буковеле после блэкаута вспыхнул подъемник. Об этом сообщило издание Times of Ukraine.

В последнее время в Ивано-Франковской области фиксировался наплыв туристов из других частей Украины, страдающих от энергетического кризиса и постоянных перебоев со светом. После остановки Бурштынской теплоэлектростанции отключения стали происходить и в Буковеле.

Последний блэкаут на курорте случился 7 сентября. На следующий день в городе загорелись подъемники. На опубликованных кадрах видно, что система продолжила работать, несмотря на клубы дыма и отсутствие пассажиров.

Ранее о проблемах с электричеством рассказал мэр Киева Виталий Кличко. На фоне перебоев со светом он обратился к горожанам с просьбой подготовиться к трудным дням. Градоначальник объяснил, что в ближайшие дни прогнозируются морозы, и по ночам будет особенно холодно.