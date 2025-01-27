«Из детей делают идиотов». Экс-премьер Украины Азаров оценил уровень образования в стране

Система образования Украины не является конкурентоспособной и трансформируется в сторону повального оглупления. Об этом в Telegram-канале заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«После госпереворота система украинского образования трансформируется в сторону повального оглупления людей — ничего ты знать не должен, получил команду, выполняй. <…> Из детей сейчас делают идиотов, готовых по полям с автоматом бегать и стрелять во врагов», — сказал он.

По мнению Азарова, режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского является примером колониальной администрации, не думающей о перспективах страны и ее жителей.

Экс-премьер-министр Украины написал, что родителям стоит обратить пристальное внимание на проблему образования подрастающего поколения.

«Имеющие возможности родители повывозили своих детей в европейские страны, которые до такой дурости еще не дошли. Но большинство людей не имеют возможности», — подчеркнул Азаров.

Он заметил, что ситуация с образованием в стране не могла сложиться по-другому, так как сейчас Украиной управляет малообразованный, малограмотный человек, который большую часть студенческих лет играл в КВН, а не получал образование.

Ранее Николай Азаров завил, что у Владимира Зеленского не было полномочий лишать его, патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и других общественных деятелей государственных наград. По словам Азарова, решение Зеленского идет вразрез с Конституцией Украины, так как он не является легитимным президентом страны.