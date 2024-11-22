Бывший премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский не имел права лишать его наград

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров завил, что у Владимира Зеленского не было полномочий лишать его, Патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и других общественных деятелей государственных наград. Об этом он заявил в беседе с ОТР .

По словам Азарова, решение Зеленского идет вразрез с Конституцией Украины, так как он не является легитимным президентом страны.

«Такие указы он издавать не может — это можно делать только по решению суда. Должен быть судебный приговор, в котором сказано: лишить наград и так далее», — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что Зеленский давно продемонстрировал, что ему абсолютно наплевать и на законы Украины, и на ее Конституцию. И последнее решение только еще раз это подтвердило.