Итальянский журналист извинился за символику СС в репортаже об Украине

Журналист Пьяньерелли заявил, что сожалеет из-за военных ВСУ с символикой СС

Фото: РИА «Новости»

Журналист итальянской гостелерадиокомпании Иларио Пьяньерелли, который ранее выпустил материал с украинским военным в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что сожалеет из-за случившегося. Он написал пост об этом в соцсети X.

«Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир», — написал он.

Собеседник Пьяньерелли в репортаже носил кепку с символикой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер».

В публикации в X журналист заявил, что «вырос с дедом-партизаном», который воспитал его в ценностях итальянской конституции. По данным публициста, в Италии есть сеть сторонников действий России на Украине, которая связана с РФ.

Ранее мобилизованный из Костромской области сообщил, что в прифронтовой зоне ДНР нашли книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Их напечатали за деньги из фонда американского полковника военной разведки в резерве.

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