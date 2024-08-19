Журналист итальянской гостелерадиокомпании Иларио Пьяньерелли, который ранее выпустил материал с украинским военным в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что сожалеет из-за случившегося. Он написал пост об этом в соцсети X .

«Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир», — написал он.

Собеседник Пьяньерелли в репортаже носил кепку с символикой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер».

В публикации в X журналист заявил, что «вырос с дедом-партизаном», который воспитал его в ценностях итальянской конституции. По данным публициста, в Италии есть сеть сторонников действий России на Украине, которая связана с РФ.

Ранее мобилизованный из Костромской области сообщил, что в прифронтовой зоне ДНР нашли книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Их напечатали за деньги из фонда американского полковника военной разведки в резерве.