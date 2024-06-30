В прифронтовой зоне ДНР обнаружили книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Экземпляры напечатали за счет фонда американского полковника военной разведки в резерве, имевшего украинское происхождение, сообщил РИА «Новости» мобилизованный из Костромской области.

Тома нашли во время зачистки и разминирования территории. Они были аккуратно завернуты и спрятаны на полке.

«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — пояснил мобилизованный с позывным «Цапля».

По его словам, военнослужащим часто попадается экстремистская литература.

Еще в начале спецоперации в брошенных ВСУ городах часто находили нацистскую символику и литературу.

В 2023 году книги о жизни украинского националиста, одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры и псевдоисторическую литературу о боевиках нацистской дивизии даже обнаружили в детской библиотеке в Херсонской области. Все эти издания находятся под запретом распространения в России.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.