Изданные за счет США экстремистские книги нашли в ДНР

Фото: РИА «Новости»

В прифронтовой зоне ДНР обнаружили книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Экземпляры напечатали за счет фонда американского полковника военной разведки в резерве, имевшего украинское происхождение, сообщил РИА «Новости» мобилизованный из Костромской области.

Тома нашли во время зачистки и разминирования территории. Они были аккуратно завернуты и спрятаны на полке.

«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — пояснил мобилизованный с позывным «Цапля».

По его словам, военнослужащим часто попадается экстремистская литература.

Еще в начале спецоперации в брошенных ВСУ городах часто находили нацистскую символику и литературу.

В 2023 году книги о жизни украинского националиста, одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры и псевдоисторическую литературу о боевиках нацистской дивизии даже обнаружили в детской библиотеке в Херсонской области. Все эти издания находятся под запретом распространения в России.

ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.

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