Исчезнувший директор Нацмузея истории Украины объявился в другой стране

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из зарубежной командировки. Спустя два месяца он объявился в Швеции и назвал ее своим домом, сообщило издание «Страна.ua» .

О том, что Андрощук исчез во время рабочей поездки в Италию и Швецию, объявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Он планировал вернуться на Украину 20 сентября. По словам нардепа, в последний раз директора музея видели на открытии выставки в Литве.

Наконец, мужчина вышел на связь. Он сообщил, что еще три месяца назад подал заявление об отставке. Родной страной Андрощук назвал Швецию.

«О моем гражданстве Швеции министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а на Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не на Украине», — заявил он.

Аналогичным способом сбежал из страны ведущий украинского «24 канала» Алексей Печин. Он не вернулся с саммита Евросоюза в Брюсселе.