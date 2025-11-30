Инсайдеры во власти Украины сообщили, что Ермак болезненно отреагировал на свою отставку

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак крайне болезненно воспринял известие о своей отставке. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров в Киеве.

Собеседники издания в окружении Ермака заявили, что он стал жертвой непопулярных решений украинского президента Владимира Зеленского. При этом сам президент наделил экс-советника широкими полномочиями в ключевых сферах.

Авторы статьи отметили, что Ермак обладал огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах. При этом окончательное решение всегда оставалось за Зеленским.

Некоторые источники предположили, что президент сознательно сохранял Ермака в должности как потенциальную «жертву». По их мнению, Зеленский рассматривал его как фигуру, которую можно было принести в жертву при необходимости.

«Ермак был больше, чем просто главным советником Зеленского. Президент предоставил ему полномочия и мог их отозвать», — процитировало издание бывшего украинского чиновника.

Ранее Ермак заявил, что его «честь осквернили», а «достоинство никто не защитил». Он сообщил, что отправляется на фронт.