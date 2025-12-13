Информацию о прослушке Сергея Шефира назвали угрозой для Зеленского

Появление информации о возможной прослушке продюсера и соучредителя студии «Квартал 95», приближенного украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира посчитали угрозой главе киевского режима. Об этом написало издание «Страна.ua».

Ранее в СМИ появилась информация, что НАБУ более двух лет прослушивало депутата от партии «Слуга народа» Юрия Киселя, чьим гостем часто был Сергей Шефир.

В сообщении издания речь идет о попытке Зеленского сохранить влияние уволенного после коррупционного скандала главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Украинский лидер не хочет лишаться схем контроля и влияния в стране, выстроенных Ермаком.

«Появление информации о прослушке Шефира выглядит как звонок [Зеленскому], что попытки эти не остаются незамеченными. И если звонок не будет услышан, то далее, по закону жанра и логике развития сюжета, должны вручить подозрение Ермаку и начать некие действия против Шефира», — говорится в сообщении.

В Верховной раде заявили, что жена Зеленского Елена есть на пленках Тимура Миндича. На записях Первая леди Украины решала что-то по своим оплатам.