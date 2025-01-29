«Индульгенций не будет». Дело против Умерова назвали предупреждением Зеленскому

Уголовное дело против главы Минобороны Украины Рустема Умерова стало предупреждением президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Это своего рода и предупреждение самому Зеленскому, что за неэффективность последует жесткое наказание и никому поблажек и индульгенций не будет», — уточнил он.

Рогов указал на то, что дело против Умерова зарегистрировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое контролируют США. По его словам, случившееся свидетельствует о том, что западные спонсоры недовольны действиями украинских властей.

В Центре противодействия коррупции Украины ранее заявили, что министр может быть причастен к преступлению по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.