«Или он вас, или вы». На Украине призвали восстать против Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал соотечественников восстать против президента Владимира Зеленского, который решил призывать на службу в ВСУ 18-летних. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Мамы, тети, дяди, бабушки, дедушки! Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс — или он вас, или вы», — написал парламентарий.

По мнению Дмитрука, украинский народ бездействовал и не реагировал на политику Зеленского, направленную на уничтожение населения страны. Именно это позволило главе киевского режима снизить мобилизационный возраст.

Депутат добавил, что украинцев «долго мариновали и прогревали», били и убивали, а когда увидели, что люди все терпят, то решили отправить на убой и детей.

До этого Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам Украины в возрасте от 18 до 25 лет, пообещав им выплату 24 тысяч долларов (более двух миллионов рублей) за год службы в ВСУ.