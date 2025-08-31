«Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то „зацепить“. <…> Так и Зеленский. <…> Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии», — отметил Азаров.

По мнению политика, такое поведение Зеленского говорит о его незрелости и неготовности к посту президента.

С начала августа ВСУ трижды атаковали трубопровод «Дружба», что приводило к остановке прокачки нефти в Венгрию и Словакию. Эксперты предположили, что за украинскими атаками стоит ЕС и его стремление оказать давление на Венгрию, которая отказывается поддерживать антироссийскую риторику.