«Играет роль пацанчика». Экс-премьер Украины раскрыл, почему Зеленский угрожает Венгрии
Экс-премьер Украины Азаров: ЕС использует Зеленского для провокации неугодных
Евросоюз использует президента Украины Владимира Зеленского для провокаций против неугодных ЕС стран. Глава киевского режима играет роль подсадной утки, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
«Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то „зацепить“. <…> Так и Зеленский. <…> Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии», — отметил Азаров.
По мнению политика, такое поведение Зеленского говорит о его незрелости и неготовности к посту президента.
С начала августа ВСУ трижды атаковали трубопровод «Дружба», что приводило к остановке прокачки нефти в Венгрию и Словакию. Эксперты предположили, что за украинскими атаками стоит ЕС и его стремление оказать давление на Венгрию, которая отказывается поддерживать антироссийскую риторику.