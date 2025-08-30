Политолог Тимур Шафир прокомментировал атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», вследствие которых прекратилась поставка российской нефти в Венгрию. Об этом сообщил « Царьград ».

По словам эксперта, причиной обстрелов могло стать стремление ЕС оказать дополнительное давление на правительство Венгрии, которое отказывается поддерживать антироссийские настроения в Европе.

«Брюссель и Лондон тем временем не остановятся ни перед чем, вплоть до каких-то уже околотеррористических действий», — заявил аналитик.

Он указал на повышение градуса противостояния со стороны политической элиты ЕС. Политолог также заявил, что такие шаги свидетельствуют о готовности Запада идти на крайние меры для достижения своих целей, добавил MK.Ru.