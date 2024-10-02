Дубинский: Зеленский загоняет себя в ловушку, когда лжет про хороший визит в США

Зеленский сам себя обманывает, делая вид, что его поездка в США прошла хорошо. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Желание Зеленского <…> делать вид, что визит в США прошел страх как успешно — загоняет его в ловушку. Потому что хвастаться можно чем угодно, но слова <…> должны иметь реальное выражение в событиях», — привело его слова РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что новая военная поддержка Америки не спасет армию Украины от обвала фронта в Донбассе. А Зеленскому придется нести ответственность перед солдатами за свои оптимистичные высказывания.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ придется сделать все возможное, чтобы добиться поставленных целей. Он назвал ситуацию на передовой очень тяжелой. Также украинский лидер объяснил, что успех на поле боя зависит от каждого в «команде Украины».