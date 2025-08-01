«Хромая утка». В Раде заявили о полной беспомощности Зеленского перед протестами

Проходящие в крупных городах Украины «картонные майданы» продемонстрировали абсолютную беспомощность режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале

«Вся дутая поддержка Зеленского, все его 73% рейтинга испарились враз. Одновременно доказав неспособность противостоять внутренним кризисам, особенно, если нет поддержки извне», — написал депутат.

Дубинский добавил, что акции протеста были еще «лайт» и не затронули души обычных украинцев. Он предположил, что ситуация для Зеленского может сложить еще хуже при «майдане вдов» или протесте военных.

По словам парламентария, прошедшие акции в поддержку НАБУ и САП обнажили полную растерянность главы киевского режима, превратив его в «хромую утку».

Ранее жители Киева, Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья протестовали против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств страны.