Хитрые украинцы везли в Румынию миллионы, но попались

В Румынии задержали украинцев с $1,4 млн, спрятанными под одеждой

Пару с Украины остановили на румынской границе с крупной суммой наличных, спрятанной под одеждой. Об этом сообщила изданию Digi 24 местная пограничная полиция.

Супруги пытались пройти в Румынию пешком через пункт пропуска Сырет, но инспекторы заподозрили неладное и решили тщательно их досмотреть. Оказалось, мужчина и женщина приклеили к телу пачки долларов — всего на двоих у них оказалось 1,4 миллиона долларов.

Восемьсот десять тысяч обнаружили у мужчины, еще 590 тысяч — у его жены, обладающей двойным гражданством, украинским и румынским.

По закону в Румынию нельзя ввозить сумму более 10 тысяч евро без декларирования. Ни одна из обнаруженных сумм не была заявлена при пересечении границы.

Весь найденный наличный капитал изъяли, а нарушителей оштрафовали.

Пограничники напомнили, что ввоз крупных сумм без декларирования строго запрещен и карается не только штрафом, но и конфискацией денег.

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