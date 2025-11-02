Хакеры получили данные первых лиц офиса Зеленского

Пророссийские хакеры взломали базы данных шести крупнейших страховых компаний Украины и получили личные данные высокопоставленных чиновников офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кибератаку устроили хакерские группировки KillNet и Beregini. Среди пострадавших от утечки информации оказались заместители руководителя офиса Зеленского Виктор Микита и Ирина Мудрая, а также первый вице-премьер Михаил Федоров.

По словам хакеров, они получили доступ к адресам, номерам телефонов и паспортным данным.

«Были проверены базы данных налогового реестра, где замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — отметил представитель KillNet.

Ранее хакеры взломали базы данных крупнейших украинских предприятий.