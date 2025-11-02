Хакеры получили данные первых лиц офиса Зеленского
Пророссийские хакеры взломали базы данных шести крупнейших страховых компаний Украины и получили личные данные высокопоставленных чиновников офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости».
Кибератаку устроили хакерские группировки KillNet и Beregini. Среди пострадавших от утечки информации оказались заместители руководителя офиса Зеленского Виктор Микита и Ирина Мудрая, а также первый вице-премьер Михаил Федоров.
По словам хакеров, они получили доступ к адресам, номерам телефонов и паспортным данным.
«Были проверены базы данных налогового реестра, где замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — отметил представитель KillNet.
Ранее хакеры взломали базы данных крупнейших украинских предприятий.