Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины

Пророссийские хакерские коллективы KillNet и Beregini сообщили РИА «Новости» о получении доступа к массивам данных, которые, по их словам, затрагивают как физических лиц, так и крупные оборонные предприятия Украины. Среди названных объектов — «Мотор Сич», Запорожский механический завод и завод «Укрсталь».

По словам представителя KillNet, в архивы попали «схемы производства, данные руководства и сотрудники».

Хакеры утверждают, что получили данные в ходе масштабной операции по взлому шести крупнейших украинских страховых компаний. В распоряжении атакующих якобы оказался архив более чем из 10 миллионов пакетов документов — паспортные данные, страховые договоры, водительские права, фотографии и видео с оценкой ущерба после прилетов, а также сведения, в том числе о командирах подразделений беспилотников.

KillNet заявил, что часть полученной информации может быть использована «после окончания спецоперации» для идентификации лиц, связанных с украинскими радикалами, а также для «заведения уголовных дел» в отношении тех, кто якобы служил в рядах ВСУ или работал на разведку.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что участники группировки Killnet взломали базу крупнейшего маркетплейса дронов.