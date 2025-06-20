Хакеры оставили Киев без интернета

Хакеры из группировок KillNet, UserSec и Beregini взломали системы около 30 украинских провайдеров, оставив без интернета жителей Киевской области, Львова и Ровно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Под удар попали такие поставщики услуг, как Datagroup, Apelsin, Lanet, Mirohost, Colocal, Uptime Institute, Cosmonova, United DC и другие, всего около 30 компаний. Один только Denovo обслуживал более 890 тысяч абонентов, которые теперь без Сети.

KillNet, UserSec и Beregini отрезали доступ к некоторым сайтам, серверам VPS, VDS, оптоволоконной сети и IPTV в Киеве, Киевской области, Львове и Ровно. Отключилась IP-телефония, которой пользуются мошеннические кол-центры.

Группировка KillNet в своем Telegram-канале рассказала об атаке на «УкрТелеком». Хакеры выгрузили весь диапазон провайдера, отсканировали более 400 тысяч IP-адресов и получили возможность отключить сайты, которые с ним работали.

Ранее хакеры отрезали Украине доступ к спутниковым снимкам Maxar. Систему взломали группировки Beregini и Killnet.