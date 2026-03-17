Хакер PalachPro взломал камеры видеонаблюдения по всей Украине

Хакер PalachPro взломал уличные, придомовые и скрытые камеры видеонаблюдения во всех регионах Украины. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Мной были скомпрометированы камеры наружного и скрытого видеонаблюдения в реальном времени», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, благодаря многомесячной подготовке и успешной спецоперации удалось получить доступ к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского назначения. Эти данные помогут отслеживать украинское вооружение и солдат ВСУ, а также перемещения сотрудников украинских администраций и силовых структур.

Ранее российские хакеры получили доступ к секретным документам. Они обнаружили сведения об иностранцах, которые заключали соглашения с украинской стороной. Там же оказались подписанные контракты и паспортные данные наемников из европейских стран.