В силовых структурах России заявили о травле Федорова по приказу Буданова

Кампания по дискредитации министра обороны Украины Михаила Федорова после взрывов под Киевом могло организовать Главное управление разведки Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, сообщения в украинском сегменте интернета о якобы причастности Федорова к размещению склада боеприпасов в Вишневом распространяли по указанию бывшего главы ГУР Кирилла Буданова. Собеседник утверждает, что именно военная разведка ранее занималась размещением и маскировкой этого объекта.

Источник также связал информационную кампанию с заявлениями главы МВД Украины Игоря Клименко, который после взрывов предупреждал о риске повторной детонации и необходимости эвакуации жителей.

В ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.