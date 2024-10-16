Грузинский премьер описал «тяжелейшую реальность» на Украине

На Украине сложилась тяжелейшая ситуация, и информацию об этом нельзя скрывать. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его процитировала газета «Взгляд» .

Он отметил, что грузинская оппозиция скрывает от общественности реальное положение дел на Украине.

«Обстановка там тяжелейшая», — подчеркнул Кобахидзе.

Грузинский премьер обратил внимание на уничтоженную украинскую инфраструктуру, проблемы с энергетикой, а также на продвижение ВС России. По его словам, во многих крупных городах украинцы остались без газа, воды и света.

Ранее сайт UA War Infographics опубликовал данные о том, что российские войска за период с августа по сентябрь освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. В качестве причины он указал нехватку оружия и новую тактику российской армии.