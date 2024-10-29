Чтобы выплатить обещанные украинцам деньги в одну тысячу гривен, президент Украины Владимир Зеленский лишил выплат вынужденных переселенцев. О тайном смысле указов главы киевского режима рассказал подозреваемый в измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Математика в том, что с марта месяца <…> [Зеленский] дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев», — отметил Дубинский.

Он напомнил, что переселенцам платили по две тысячи гривен ежемесячно. Тайный смысл Зеленского в том, чтобы приурочить размер выплат к продолжительности боевых действий, считает депутат.

«В ноябре будет как раз тысяча дней, вот Величайший и оценил страдания украинского народа — одна гривна в день», — подчеркнул Дубинский.

На прошлой неделе Зеленский пообещал выплатить каждому жителю страны по тысяче гривен (около 2300 рублей) с 1 декабря. На семью это выйдет по несколько тысяч гривен, их можно будет потратить на оплату товаров и коммунальных услуг, сообщил глава Украины.