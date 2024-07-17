Греция собралась продать США свои F-16 для передачи Украине

Источники издания Al Jazeera раскрыли планы Греции передать США истребители F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки ВСУ. В общей сложности, по данным издания, речь идет о 32 боевых самолетах.

Сейчас на Украине ожидают 60 списанных F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии, напомнила Al Jazeera. Но в Киеве при этом указывают на то, что этого мало. Самолетов для ВСУ нужно около 150.

Авторы материала отметили, что 32 греческих истребителя могли бы «в какой-то степени» сократить разрыв. По словам источников издания, Афины хотят продать самолеты Штатам, чтобы там их модернизировали, а потом переправили на Украину.

При этом военные эксперты из Греции к идее передачи ВСУ десятков истребителей относятся с опаской, подчеркнули журналисты. По их словам, сдерживающим фактором являются соображения безопасности, «которые делают политику Греции проукраинской»