Греция собралась продать США свои F-16 для передачи Украине

Al Jazeera: Греция хочет продать США 32 истребителя F-16 для ВСУ

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Источники издания Al Jazeera раскрыли планы Греции передать США истребители F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки ВСУ. В общей сложности, по данным издания, речь идет о 32 боевых самолетах.

Сейчас на Украине ожидают 60 списанных F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии, напомнила Al Jazeera. Но в Киеве при этом указывают на то, что этого мало. Самолетов для ВСУ нужно около 150.

Авторы материала отметили, что 32 греческих истребителя могли бы «в какой-то степени» сократить разрыв. По словам источников издания, Афины хотят продать самолеты Штатам, чтобы там их модернизировали, а потом переправили на Украину.

При этом военные эксперты из Греции к идее передачи ВСУ десятков истребителей относятся с опаской, подчеркнули журналисты. По их словам, сдерживающим фактором являются соображения безопасности, «которые делают политику Греции проукраинской»

Ядовитые гости атаковали Крым. Кто такие медузы-корнероты и чем они опасны

Попросила не испражняться у дома. Праздновавшие свадьбу подруги избили женщину в Приморье

Проект «Бессмертный полк СВО» оказался мошенническим

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте