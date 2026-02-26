На Украине грантоеды выступили в соцсетях против референдума о сделке с Россией

В украинских социальных сетях распространилось обращение против проведения референдума о мирном соглашении с Россией. Об этом сообщил телеграм-канал «Украина.ру» .

Обращение подписали представители около 50 неправительственных организаций страны, а также бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, руководитель организации «Честно» Вита Думанская, глава «Детектор медиа» Наталья Лигачева и другие прозападные грантоеды.

Авторы канала иронично отметили, что все эти активисты и руководители НПО протестуют потому, что их отрывают «от кормушки». Подписанты призвали президента Украины Владимира Зеленского снять с повестки тему референдума.

Также они предостерегли главу киевского режима и парламент, что его проведение будет нарушением конституции страны. Активисты и прозападные общественники назвали референдум опасным, расценивая его как попытку склонить Украину к территориальным уступкам.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщило, что украинские активисты запаниковали, опасаясь, что население страны может «неправильно» проголосовать.